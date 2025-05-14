14 MAYIS 2025 TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı

"14 Mayıs 2025 TV yayın akışı" araştırmaları, gün boyu ekranda vakit geçirmek isteyen izleyiciler için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Peki bugün hangi kanalda ne var? İşte tüm detaylarıyla 14 Mayıs TV yayın akışı listesi…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Can Borcu

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Finale Doğru

20:45 Trabzonspor - Galatasaray

22:50 Kupa Töreni

23:30 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Fırtınalı Soygun

02:30 Yargı

04:30 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

03:15 Adım Farah

04:15 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:45 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:30 Deha

04:45 Siyah Kalp

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:30 Dizi

02:30 Sefirin Kızı

05:00 Aramızda Kalsın

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:00 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Koca Bebek Joe

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025