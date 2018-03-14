Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Hendek Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

AK Parti Hendek İlçe Başkanı Ali Kemal Sofu, Kadın Kolları Başkanı Bedia Yılkın ve Belediye Meclis Üyesi Bilal Deniz ile hastaneyi gezen Püsküllü, hastanenin başhekimi Sedat Aydın, doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarının özel gününü kutladı.

Aydın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine teşekkür etti.

Atatürk Anıtı'na çelenk koyuldu

Adapazarı ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Güvey ile başkan yardımcıları, Sakarya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sühha Bostancı ve yönetim kurulu üyeleri, özel hastanelerin yöneticileri, hekimler ve sağlık çalışanları katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk koyuldu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

Sapanca Belediyesi ve Sağlık-Sen'in mesajları

Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer ve Sağlık-Sen Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Yılmazer, mesajında, tıp çalışanlarının özveriyle görevlerini yerine getirdiğini belirterek, "İnsanların kaliteli ve sağlıklı yaşam sürmelerinin ana koşulu, sağlıklı bireyler olmalarından geçmektedir. Sağlık hizmetlerinin en üst seviyede verilmesi ve toplum sağlığının bütünüyle güvence altına alınması, sosyal devlet anlayışının bir gereğidir." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda ülkede sağlık alanında çok önemli gelişmelerin olduğunu ifade eden Yılmazer, "Olmaya devam ediyor. İnsanı yaşatmayı, insanın acısını azaltmayı ve insanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinen, bu kutsal saygın ve onurlu mesleği fedakarlıkla yerine getiren, en güç koşullarda bile sağlık hizmetlerinin her alanında özveriyle çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı içtenlikle kutlarım." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık çalışanlarının iş yükü

Sağlık-Sen Sakarya Şube Başkanı Sönmez de sağlık çalışanlarının, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik müjde beklediğini, bayramı gerçek anlamda yaşamak istediklerini bildirdi.

Yıpranma payının hayata geçecek olmasının yepyeni kazanımlar için önemli bir motivasyon kaynağı olacağını ifade eden Sönmez, mesajında şunlara yer verdi:

"Sendikal mücadelemiz tereddütsüz şekilde ve aynı kararlılıkla devam edecektir. Sağlık çalışanlarının iş yükünün artmasına sebep olan yetersiz istihdam konusu da çözüme kavuşturulmalı, sağlık hizmetlerinde yeni personel alımlarına gidilmelidir. Yeni alımlar sağlık çalışanlarının iş yükünün azalmasına katkı yapacağı gibi atama bekleyen sağlıkçıların istihdamıyla da başka bir mağduriyeti giderecektir. Sağlık çalışanlarının çözüm bekleyen bir başka sorunu ise nöbet ücretlerinin artırılması, kreş sorununun çözülmesidir.

24 saat kesintisiz hizmet veren sağlık çalışanları, tuttukları nöbetin karşılığını alamamakta, ayrıca bu nöbetlerinde çocuklarını bırakacak yer sorunu yaşamaktadır. Sağlık kurum ve kuruluşlarında kreş açılması konusundaki kararlılık sürmeli, 24 saat hizmet verilen yerlerde 24 saat açık kreşler olmalıdır."

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için toplumsal bilincin artırılmasına yönelik kamu spotları gibi çalışmaların yapılması gerektiğini de belirten Sönmez, başta acil servisler olmak üzere şiddetin yaşandığı yerlerde, fiziki tedbirlerin alınması, caydırıcı yasal müeyyidelerin hayata geçirilmesini istedi.