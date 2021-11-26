14 gündür kayıp olan Kübra'nın annesi: Kızımı biri alıkoymuş olabilir

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - DİYARBAKIR'da 6 ay önce kıyafeti nedeniyle sokak ortasında saldırıya uğrayan Kübra Ekin'den (22) 14 gündür haber alınamıyor. Kübra'nın annesi Rahime Özdemir, kızının başınabir şey geldiğini ya da alıkonulduğunu düşündüğünü söyledi.

Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, alışveriş evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Kübra Özdemir, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi. Ancak bu saatten sonra Ekin'in cep telefonu kapandı. Bunun üzerine Rahime Özdemir, polise başvurdu. Polis, Kübra Ekin'i bulmak için çalışma başlattı.

Kübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, iki dişi kırılan, sağ elinin bileği incinen Kübra Ekin, hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından da taburcu edilmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.