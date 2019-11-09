14. Felis Ödülleri Sona Erdi

09.11.2019 08:54 | Son Güncelleme: 09.11.2019 08:54

16 bölümde 3334 başvuru ile sektörün en fazla başvuru alan yarışması Felis 2019'un son akşamında Dönüştüren Pazarlama Etkisi, Film, Radyo, Entegre Kampanyalar, Marka Deneyimi ve Aktivasyon, Markalı İçerik ve Eğlence, PR, Üretimde Ustalık ve Tasarım bölümlerinin en iyi işleri Jülide Ateş'in sunuculuğunda gerçekleşen törende Felis'lerine kavuştu. İlk gecede ise Açıkhava, Basın, Dijital, Medya, Mobil, Sağlık İletişimi, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik ve Verinin Yaratıcı Kullanımı bölümlerinin başarılı işleri ödüllendirilmişti.

Büyük Ödül Heyecanı İkinci Gecede de Devam Etti

Ödül töreninin 8 Kasım'da gerçekleştirilen ikinci gecesinde Havas, Finish için hazırladığı "Türkiye'nin Suyu" ve "25 Litre Belgeseli" projeleri ile Entegre Kampanyalar ve Marka Deneyimi ve Aktivasyon Bölümleri'nde iki büyük ödüle layık görüldü. Markalı İçerik ve Eğlence Bölümü'nde "Farklı Bir Okul" projesi ile 4129Grey büyük ödülü alırken, Film Bölümü'nde ise büyük ödülü "Koç Holding – Seni Sevmek Ne Güzel" projesi ile Publicis İstanbul kazandı.

Felis Ödülleri'ne Damgasını Vuran Yılın Ajansları

Merakla beklenen yılın ajansları ödülleri de 14. Felis Ödülleri'nde sahiplerini buldu. Yılın PR Ajansı Ödülü Excel İletişim ve Algı Yönetimi'ne giderken, Yılın Yaratıcı Ajansı Ödülü'nün sahibi TBWA\Istanbul oldu.

Ödül Sonrası Eğlence Zamanı!

Ajanslar, reklamverenler ve bireysel katılımcıları bir araya getiren Felis Ödülleri, tören sonrasında gerçekleşen müziğin ve eğlencenin doyasıya yaşandığı parti ile devam etti. Başarılı DJ Mahmut Orhan'ın etkileyici performansının damga vurduğu ikinci gecede, tüm kazananlar Felis'lerini kutladı.

Kaynak: Bültenler