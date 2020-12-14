14 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
14 Aralık 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Özel Röportaj
00:30 Süper Lig
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:45 Maç Saati
02:30 Maç Saati
03:45 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:00 Süper Lig
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:45 Özel Röportaj
06:15 Maç Saati
07:45 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:00 Gamer
08:45 Özel Röportaj
09:15 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
11:00 Süper Lig
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:30 Özel Röportaj
12:00 Süper Lig
12:00 1. Lig
13:00 Maç Başlıyor
13:30 BB Erzurumspor - Gençlerbirliği
14:00 Maç Saati
14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi & UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi
14:15 Süper Lig
14:30 BB Erzurumspor - Gençlerbirliği
15:30 Maç Sonu
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Futbolun Şehirleri
16:00 Taraftar
16:35 Maç Başlıyor
17:00 beIN Manşet
17:00 beIN Teknik
17:45 Devre Arası
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 A. Alanyaspor - Beşiktaş
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 DG Sivasspor - FTA Antalyaspor
19:45 Süper Lig
20:00 A. Alanyaspor - Beşiktaş
20:00 DG Sivasspor - FTA Antalyaspor
20:45 Devre Arası
21:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:00 Gamer
23:00 Taraftar
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com