14 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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14 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

14.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 14.12.2020 06:46
14 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

14 Aralık 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Özel Röportaj

00:30 Süper Lig

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:45 Maç Saati

02:30 Maç Saati

03:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:00 Süper Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:45 Özel Röportaj

06:15 Maç Saati

07:45 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:00 Gamer

08:45 Özel Röportaj

09:15 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

11:00 Süper Lig

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:30 Özel Röportaj

12:00 Süper Lig

12:00 1. Lig

13:00 Maç Başlıyor

13:30 BB Erzurumspor - Gençlerbirliği

14:00 Maç Saati

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi & UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi

14:15 Süper Lig

14:30 BB Erzurumspor - Gençlerbirliği

15:30 Maç Sonu

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Futbolun Şehirleri

16:00 Taraftar

16:35 Maç Başlıyor

17:00 beIN Manşet

17:00 beIN Teknik

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 A. Alanyaspor - Beşiktaş

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 DG Sivasspor - FTA Antalyaspor

19:45 Süper Lig

20:00 A. Alanyaspor - Beşiktaş

20:00 DG Sivasspor - FTA Antalyaspor

20:45 Devre Arası

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:00 Gamer

23:00 Taraftar

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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