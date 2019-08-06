136 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

06.08.2019 17:39

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 16 Temmuz tarihli yazısı ile aralarında bianet, "geziyi savunuyoruz", ETHA ve Gazete Fersude'nin de aralarında bulunduğu 136 adresin erişiminin engellenmesine karar verdi.

Erişimin engellenmesi kararı verilen URL adresleri arasında Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Pinterest hesapları da yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle