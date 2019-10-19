1308 Osmaneli Belediyespor ile Bilecikspor dostluk yemeğinde buluştu

19.10.2019 12:49

Bilecikspor ile 1308 Osmaneli Belediyespor 20 Ekim Pazar günü oynanacak maç öncesi Osmaneli Belediyesi'nin organize ettiği dostluk yemeğinde bir araya geldi.



Bilecik 1.Amatör 5'inci hafta futbol müsabakasında 1308 Osmaneli Belediyespor ile Bilecikspor 20 Ekim Pazar günü saat 14.00'da Osmaneli sentetik sahada karşı karşıya gelecek. Oynanacak maç öncesinde Bileciksporlu oyuncular ile 1308 Osmaneli Belediyespor takımının oyuncuları ile yöneticiler Osmaneli İçmeler Tesisi'nde dostluk yemeğinde bir araya geldiler.



"Karşılaşmanın centilmence geçmesini arzu ediyoruz"



Burada bir konuşma yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, karşılaşmanın centilmence geçmesinin arzu ettiklerini belirterek, "Oynanacak olan futbol karşılaşmasının centilmence geçmesini arzu ediyoruz. Hatta öyle olacağına da inanıyoruz. Her iki takımada başarılar diliyorum" dedi.



"Maçın kavgasız, gürültüsüz bir maç olmasını istiyoruz"



Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı ise, oynanacak olan maçın kavgasız gürültüsüz bir maç olmasını istediklerini ifade ederek, "Yarın oynanacak olan maçta temennim kol kola girip oradan kol kola çıkmaktır. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Kazanan spor olsun, centilmenlik olsun" ifadelerine yer verdi.



"Kendi ilimiz ve ilçemizin barışık olması lazım"



Son olarak konuşma yapan Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz Bilecik ve Osmaneli'nin barışık olması gerektiğine değinerek, "Belediye başkanımız ile Bilecikspor başkanımız çok önemli bir konuya temas ettiler. Özellikle Bilecik'ten gelen arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Biz bir ilçeyiz Bilecik bir il. Buradan 10 kilometre dışarıya çıktığımızda bizler herkese Bilecikliyiz diyoruz. Bilecik dolayısıyla burasının ağabeyi. O yüzden kendi ilimiz ve ilçemizin barışık olması lazım. Siz isterseniz saha içinde ve saha dışındaki arkadaşlarımızı teskin edebilirsiniz. Sizin saha içerisindeki dostluğunuz ve kardeşliğiniz saha dışına da yansıyacaktır. Dolayısıyla bizler hasım değiliz arkadaşlar. Bizler hakikaten kardeşiz. Ben Pazar günü oynanacak olan maçta hepinize başarılar diliyorum. Maçın centilmenlik içerisinde kardeşçe, dostça geçmesini diliyorum" şeklinde konuştu.



Yemek sonrası oyuncular kendi aralarında sohbet ederken, dostluk ve kardeşlik mesajları verdiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA