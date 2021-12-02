13 yıldır iki çocuğunun annesi engelli eşine bakıyor

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da 2 çocuk babası Hasan Akar (48), 13 yıldır 'Serebellar ataksi' hastası olduğu için yürümekte ve hareket etmekte güçlük çeken eşi Senem Akar'a (47) bakıyor. Evde temizlik ve yemek gibi tüm işleri yapan Hasan Akar, "Aşık oldum ve severek evlendik. Benim için engel önemli değil. Bir yuvamız oldu. Allah'ım da 2 evlat verdi, ailecek mutluyuz." dedi.

Aksaray'da oturan Senem Akar, 2000 yılında belinde ağrılar başlaması üzerine doktora gitti. O dönemde gittiği doktorlar ağrı için ilaçlar vererek tedaviye başladı. Ağrıları geçmeyince farklı illerde de hastanelere giden Akar'a 2003 yılında, beyincik kaynaklı hafiften ağıra kadar değişen dengesizliğe neden olan 'Serebellar ataksi' teşhisi kondu. Yürümekte ve hareket etmekte güçlük çeken Senem Akar, 2008 yılında İzmir'de oturan ağabeyini ziyarete gitti. Ağabeyiyle aynı binada oturan Hasan Akar ile tanışıp evlendi. Akar çiftinin bu evliliklerinden Engin Deniz (11) ve Ebrar Irmak (7) adını verdikleri çocukları dünyaya geldi.

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