13 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığına 5 yıl hapis
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13 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığına 5 yıl hapis

13 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığına 5 yıl hapis
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, C.E. (13) isimli kız çocuğuna, sodasına uyku hapı atıp, bayılttıktan sonra cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan B.D. (20), 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

KAYSERİ'de, C.E. (13) isimli kız çocuğuna, sodasına uyku hapı atıp, bayılttıktan sonra cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan B.D. (20), 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Olay, geçen yıl 18 Aralık'ta, Talas ilçesinde bulunan rezidansta meydana geldi. B.D., iddiaya göre, uyuşturucu kullanmak için gittiği rezidansta C.E.'nin sodasına uyku hapı atarak, bayılttıktan sonra cinsel istismarda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan B.D., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan B.D., 'cinsel istismar' ve 'hürriyeti yoksun kılmak' suçlarından tutuklandı. 

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık B.D., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, mağdur C.E. ise duruşmada yer almadı. Suçsuz olduğunu öne süren B.D., "Çok yakın arkadaşımdı. Alkol ve uyuşturucu kullanmak için rezidansa gitmiştik sonra sevgilisi arayıp, hakaret edince C.E. sinirlendi. Aynı ortamlarda defalarca baş başa kaldık ama aramızda hiçbir şey olmadı. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim, uyku hapı vermedim. Suçsuzum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık B.D.'yi eyleminin 'sarkıntılık' kapsamında kaldığına hükmederek, bu suçtan 2 yıl 6 ay, 'hürriyeti yoksun yoksun kılmak' suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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