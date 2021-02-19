13 yaşındaki erkek çocuğu, kendisine cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı sokak ortasında kovaladı
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13 yaşındaki erkek çocuğu, kendisine cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı sokak ortasında kovaladı

19.02.2021 11:12 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:18

Avustralya'da 13 yaşındaki erkek çocuğu, halka açık bir tuvalette kendisine cinsel tacizde bulunan 70 yaşındaki adamı şehir merkezinde kovaladı. Küçük çocuğun çabaları sonucu yakalanan sapık adam, polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Avustralya'nın Sydney kentinde yaşayan 13 yaşındakierkek çocuğu, Wentworthville tren istasyonu yakınlarındakibir tuvalette 70 yaşındaki bir adam tarafından cinsel tacize uğradı. Sapık adamı polis ekiplerine ihbar etmek isteyen küçük çocuk,şehrin sokaklarında yaşlı adamın peşindenkoşup yakalamaya çalıştı.

13 yaşındaki erkek çocuğu, kendisine cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı sokak ortasında kovaladı

KÜÇÜK ÇOÇUK SAPIĞIN KAÇMASINA İZİN VERMEDİ

Taksiye binerek kaçmaya çalışan sapık adam, küçük çocuğun çabalarına yenik düştü. Polis tarafından tutuklanan 70 yaşındaki adam, küçük bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu içinönümüzdeki hafta mahkemede yargılanacak.

13 yaşındaki erkek çocuğu, kendisine cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı sokak ortasında kovaladı
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