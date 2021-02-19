13 yaşındaki erkek çocuğu, kendisine cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı sokak ortasında kovaladı

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Avustralya'da 13 yaşındaki erkek çocuğu, halka açık bir tuvalette kendisine cinsel tacizde bulunan 70 yaşındaki adamı şehir merkezinde kovaladı. Küçük çocuğun çabaları sonucu yakalanan sapık adam, polis ekipleri tarafından tutuklandı.