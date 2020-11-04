13'üncü uluslararası öğrenci buluşmaları Gaziantep'te
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13'üncü uluslararası öğrenci buluşmaları Gaziantep'te

04.11.2020 14:28 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:33
13'üncü uluslararası öğrenci buluşmaları Gaziantep'te

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye'de uluslararası öğrenciler üzerine çalışan en büyük sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun (UDEF), "Dünya ile Buluş" temasıyla gerçekleştireceği 13'üncü Uluslararası Öğrenci Buluşması Etkinlikleri...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye'de uluslararası öğrenciler üzerine çalışan en büyük sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun (UDEF), "Dünya ile Buluş" temasıyla gerçekleştireceği 13'üncü Uluslararası Öğrenci Buluşması Etkinlikleri Final Programı Gaziantep'te online düzenlenecek.

UDEF tarafından geleneksel olarak yapılan Türkiye'de okuyan uluslararası öğrencileri buluşturan ve bu yıl "Dünya ile Buluş" sloganıyla organize edilen 13'üncü Uluslararası Öğrenci Buluşmaları Etkinliği Final Programı Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Gaziantep'te gerçekleşecek. Güney Kore'den ABD'ye, Kırgızistan'dan Filistin'e, Arnavutluk'tan Tanzanya'ya varıncaya kadar birçok ülkeden canlı bağlantıların olacağı, 07 Kasım Cumartesi Günü saat 12.00'da Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek final programına, tensipleri halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. 203 ülkeden 200 bini aşkın uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Türkiye'de kendi ülkelerinin kültürel renkleriyle bambaşka bir mozaik oluşturulması hedefleniyor.

13'üncü Uluslararası Öğrenci Buluşması Etkinlikleri Final Programı'nda, Kuran-ı Kerim Tilaveti, uluslararası öğrenci konuşmaları yapılacak. Yurtiçi dernek ve örgütlerle canlı bağlantıların yapılacağı etkinlik, Endonezya ve Arnavutluk Dans Ekipleri'nin sahne performansıyla devam edecek. Yurtdışı bağlantılarla devam edecek program, protokol konuşmaları ve çekilişle sürecek. - GAZİANTEP

13'üncü uluslararası öğrenci buluşmaları Gaziantep'te
13'üncü uluslararası öğrenci buluşmaları Gaziantep'te

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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