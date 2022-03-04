"13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" başvuruları başladı

Uzun vadede dünyanın dört bir yanından belgeselcilerin bir araya gelerek düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmayı amaçlayan "13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri", 4 Mart - 1 Nisan 2022 tarihleri arasında www.trtbelgesel.com adresi üzerinden başvuruları kabul edecek.

Belgesel film ve projeler başvuru yapabilecek

Bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilecek olan "Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri", yarışmaya başvuru koşullarını taşıyan bütün belgesel filmlere ve yapımına henüz başlanmamış fikir ve öykü aşamasındaki projelere açık olacak. 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında yapılmış tüm belgesel film ve projeler, "13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri"ne başvurabilecek. "12. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri"ne katılan belgesel film ve projelerin "13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri"ne başvuruları kabul edilmeyecek.

"13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri"ne ilişkin yarışma koşulları ve takvimi, ödüller, başvuru şartnamesi ve detaylı bilgiye www.trtbelgesel.com adresinden ulaşılabilecek.

Ulusal ve uluslararası kategorilerde toplam 12 ödül

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada ödüller, ulusal ve uluslararası yarışma olmak üzere iki ayrı kategoride sahiplerini bulacak. Ulusal yarışma kategorisi kapsamında "Öğrenci Filmleri" ve "Profesyonel" alt kategorilerinde toplam 6 ayrı projeye ödül verilecek. Uluslararası yarışmada ise "En İyi Film" ödülü başta olmak üzere toplam 3 projeye ödül verilecek. Ayrıca "Proje Geliştirme Destek" kategorisinde de 3 projeye destek verilecek.

Başvuru ve yarışma takvimi

4 Mart'ta başlayan başvuruların ön eleme için en geç 1 Nisan 2022 saat 18.00'e kadar TRT'ye iletilmiş olması gerekiyor. 25 Nisan 2022'de ilan edilecek ön eleme sonuçlarının ardından seçici kurulların finalist filmleri izleme ve değerlendirmeleri 2-5 Haziran 2022 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. Kazananlar 6 Haziran 2022 Pazartesi günü yönetmenler, sektör temsilcileri, basın mensupları ve festival konuklarının katılımıyla düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

"12. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" kaldığı yerden devam edecek

"Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri"nin 12.'si tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını dolayısıyla iptal edilmişti. "12. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" kapsamında başvuruları alınan ancak ön eleme süreci durdurulan film ve projelerin değerlendirme süreci "12. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" kapsamında kaldığı yerden devam edecek. Söz konusu film ve projelerin yeniden değerlendirilme süreci "13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" ile eş zamanlı yürütülecek.

"12. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri"ne 1714 proje başvurdu

2020 yılında düzenlenmesi planlanan ama pandemi sebebiyle iptal edilen "12. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri"ne uluslararası yarışma, ulusal yarışma ve proje desteği kategorilerine toplamda 1714 film ve proje başvuru yapmıştı.

Bültenler - Güncel