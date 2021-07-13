13 Temmuz Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?
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13 Temmuz Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

13 Temmuz Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 13 Temmuz 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

13 TEMMUZ SALI 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Samsun çevreleri ve Van'ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

ÇANAKKALE °C, 36°C

İSTANBUL °C, 32°C

KIRKLARELİ °C, 34°C

KOCAELİ °C, 33°C

İZMİR °C, 36°C

KÜTAHYA °C, 32°C

MANİSA °C, 38°C

MUĞLA °C, 36°C

ADANA °C, 35°C

ANTALYA °C, 33°C

HATAY °C, 33°C

ISPARTA °C, 35°C

ANKARA °C, 33°C

ESKİŞEHİR °C, 32°C

KONYA °C, 33°C

SİVAS °C, 31°C

BOLU °C, 28°C

DÜZCE °C, 31°C

SİNOP °C, 29°C

ZONGULDAK °C, 27°C

AMASYA °C, 34°C

BAYBURT °C, 29°C

SAMSUN °C, 28°C

TRABZON °C, 28°C

ERZURUM °C, 29°C

KARS °C, 27°C

MALATYA °C, 37°C

VAN °C, 29°C

ADIYAMAN °C, 40°C

DİYARBAKIR °C, 40°C

GAZİANTEP °C, 39°C

SİİRT °C, 39°C

13 Temmuz Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

13 TEMMUZ SALI 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

13 TEMMUZ SALI 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu,öğle saatlerinden sonra Zonguldak,Bartın,Düzce'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzey kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

13 TEMMUZ SALI 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge geneli az bulutlu ve açık geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

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13 Temmuz Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak? - Haberler
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