13 Temmuz'da Erdek'te Ufo Görüldü" İddiası
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13 Temmuz'da Erdek'te Ufo Görüldü" İddiası

13 Temmuz'da Erdek'te Ufo Görüldü' İddiası
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

13 Temmuz akşamı Balıkesir'in Erdek ilçesinde UFO görüldü iddiası sosyal medyada gündem oldu.

13 Temmuz akşamı Balıkesir'in Erdek ilçesinde UFO görüldü iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Vatandaşlar tarafından görüntülenen videodaki cismin, tanımlanamayan uçan nesne (UFO) olduğu iddia edildi.

Vatandaşlar cismi drone, hava balonları gibi nesneler sansa da ne olduğu anlaşılmadı.

Belirlenemeyen cisim daha sonra deniz tarafına doğru uçtuğu görüldü.

Bu Vaka İlk Değil

Bu olay Türkiye'de bu yıl yaşanan ilk UFO vakası değil.

Daha önce Bodrum-İstanbul seferini yapan THY pilotları uçuş esnasında yeşil ışık saçan, tanımlanamayan bir cisim gördüğünü iddia etmişlerdi.

Ufo Nedir?

UFO (İngilizce: "Unidentified Flying Object"/tanımlanamayan uçan nesne); bilimsel bir açıklaması olmadığı ve genellikle Dünya dışı yaşam taşıdığı iddia edilen gizemli nesne anlamına gelir.

1950'lilerden itibaren UFO'lar sıklıkla gözlemlenmiştir. En bilinen UFO olayı 1947 yılında ABD'nin New Mexico eyaletinin şehrinde meydana gelmiştir.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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