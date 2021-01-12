13 Ocak BİM aktüel ürünleri: Trax webcam pc özellikleri neler? BİM gaming ürünleri: Gaming laptop, oyuncu masası, oyuncu kulaklığı, gaming mouse

BİM aktüel ürünleri kapsamında teknolojik ürünleri bir araya getiriyor. Gamerlara özel gaming serisi ile gelen BİM 13 Ocak 2021 aktüel ürünlerinde neler var? Oyun severlerin merakla takip ettiği markaların ürünlerini aktüel kataloğunda buluşturan BİM 13 Ocak aktüel ürünleriyle dikkat çekiyor. Trax webcam pc nasıl? Gaming laptop, oyuncu masası...

BİM aktüel 13 Ocak kataloğu şimdiden büyük ilgi topladı. BİM mağazalarında satılan ürünler normal fiyatına göre daha uygunken aynı zamanda taksit seçeneği ile satılıyor. Camlarda sergilenmeye başlanan ve bazı yerlerde el broşürlerine rastladığımız fırsat kataloglarında yok yok. Bim aktüel'in ikinci sayısında bu yıl muhteşem detaylar başlıyor. İlk üründen son ürüne tüm detaylara bakalım. BİM 13 Ocak aktüel gamer ürünleri: Gaming laptop, oyuncu masası, oyuncu kulaklığı, gaming mouse...

13 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ: HP GAMİNG LAPTOP ÖZELLİKLERİ

Hp markalı olarak gelecek olan bu laptop ürünü oyunseverler tarafından tercih edilecek gibi görünüyor. Fiyatı yüksek gibi görünse de bir gaming laptop için oldukça makul ve hatta ucuz bir fiyat. Ürün HP Pavilion Gaming Laptop ismine sahip ve 6.999 TL fiyatı var. Ayrıca 12 taksit avantajı da sunan ürün Intel i5 10300H işlemci mimarisinden gücünü alacak. NVIDIA GeForce GTX1050 ekran kartına sahip olan ürün 256 GB SSD belleği ile hızı hissettirecek. Ürünün model numarası kısmında ise: 16A0000NT (1Y7D5EA) 1626497 ibareleri göze çarpıyor. Laptop için göze çarpan bir diğer detay ise bu laptopta herhangi bir Windows işletim sistemi bulunmuyor! FreeDos olarak nitelendirilen bu sistemlere siz kendiniz işletim sistemi kuruyorsunuz.

BİM AKTÜEL: STEELSERIES ARTICS 1 KABLOLU OYUNCU KULAKLIĞI

Kapış kapış satılması beklenen ürünlerin ilkinde Steelseries Arctis 1 Gaming Kulaklık 349 TL fiyatı ile sizlerle oluyor. Ürünün yorumlarınun olumlu olmasına ek olarak piyasa fiyatının oldukça altında; üstelik 6 taksit avantajı da var.

BİM UCUZ TEKNOLOJİK ALETLER: STEELSERIES RIVAL 3 GAMING MOUSE

SteelSeries ürünleri arasında en beğenilen serilerden olan Rival 3 gaming mouse, BİM'de 219 TL.

STARCOM GRAFİK ÇİZİM TABLETİ

Günümüzde önemi oldukça artan online eğitimlerde özellikle öğretmenlerin işlerini bir hayli kolaylaştıracak grafik çizim tabletleri özel kalemi yardımı ile matematik derslerinde soru çözerken , şekiller çizerken, sayfa değiştirirken, resim yaparken kullanılabilir.

BİM marketlerinde bu hafta aktüel ürünlerde Starcom Grafik Çizim Tabletini 229 TL ile satışa sunacak. Starcom Grafik Çizim Tableti, üzerine yaptığınız çizimleri ister usb kablo ile isterseniz bluetooth yardımıyla kablosuz bir şekilde anında bilgisayar ekranınıza yansıtabilirsiniz. İki saat içerisinde şarj olan tabletin yoğun kullanımlarda şarjı bir gün boyunca bitmiyor.

13 OCAK BİM AKTÜEL: BİM OYUNCU ÜRÜNLERİ

Uygun fiyatlı mouse ürünlerinde HP X200 Kablosuz Mouse 69,90 TL

TRAX Webcam 129 TL

Delikli Gaming Mouse 79,90 TL

Trust Mantis Mikrofon 149 TL

Proware Profesyonel Oyuncu Masası 399 TL

Polosmart Phonix 7+1 Gaming Kulaklık 99,90 TL ve Free Sound Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 49,90 TL'den satışa çıkıyor. Ayrıca Polosmart Akıllı Saat 159 TL ve Nostaljik Radyo 129 TL. Devamında ise Işıklı Top 49,90 TL, Telefon Tablet Standı 19,90 TL ve Trust Ziva Mikrofonlu Kulaklık 29,90 TL fiyata sahip. BIM aktüel kataloglarının elektronik ürünleri 13 Ocak 2021 günü ortalığın tozunu attıracak gibi görünüyor. Biz dahil pek çok kişinin Steelseries ürünleri ve diğer ürünleri satın almak için acele etmesi gerek!

TRAX WEBCAM PC ÖZELLİKLERİ NELER?

2 MP

Dahili mikrofon

360 derece dönebilme

Tak ve çalıştır

13 OCAK BİM GAMER HAFTASI: BİM'DE SATILAN GAMER ÜRÜNLERİ NELER?

HP Pavilion Gaming Laptop 6.999 TL

Steelseries Arctis 1 Gaming Kulaklık 349 TL

Steelseries Rival 3 Gaming Mouse 219 TL

Starcom Garfik Çizim Tableti 229 TL

HP Odysses 15.6¨ Çanta 179 TL

HP X200 Kablosuz Mouse 69,90 TL

TRAX Webcam 129 TL

Delikli Gaming Mouse 79,90 TL

Trust Mantis Mikrofon 149 TL

Proware Profesyonel Oyuncu Masası 399 TL

Polosmart Phonix 7+1 Gaming Kulaklık 99,90 TL

Free Sound Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 49,90 TL

BİM'DEN TEKNOLOJİK ÜRÜN ALINIR MI?

Aktüel ürün kapsamında satılan bu ürünler sınırlı sayıda yer alıyor. Bu nedenle piyasa değerinin oldukça altında. Müşteriler ise bu ürünlerin alınıp alınmayacağını merak ediyor. BİM'de satılan teknolojik ürünler garantilidir. Bu nedenle satın alınabilir.