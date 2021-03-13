13 Mart 2021 Trt1 Yayın Akışı
13 Mart 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:00 Teşkilat
02:10 Yok Olmadan Keşfet
02:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
02:35 Türkan Hanım'ın Konağı
03:00 Eşyanın Serüveni
03:40 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
03:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:45 Işığın Prensesi
05:55 Seksenler
06:50 Böyle Bitmesin
07:00 Böyle Bitmesin
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:10 Yedi Numara
09:30 Kalk Gidelim
10:10 Tozkoparan İskender
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:40 Acemi Anneler Stüdyo
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
13:30 Pırdino
13:30 Çınar Ağacı
15:10 Meraklı Köfteci
15:55 Acemi Anneler
16:55 Teşkilat
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com