İSTANBUL (İHA) - 13. İstanbul Edebiyat Festivali Sezai Karakoç temasıyla başladı

İSTANBUL 13. İstanbul Edebiyat Festivali, 1 ay önce vefat eden şair ve yazar Sezai Karakoç temasıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı.

İstanbul Edebiyat Festivali'nin 13.'sü Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Sultanbeyli Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından gerçekleştirilen festivale, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi. Festivalin bu yılki teması Sezai Karakoç olarak belirlendi. 20 Aralık'ta başlayan festival 26 Aralık'a kadar devam edecek. Öte yandan açılış programında, 13. İstanbul Edebiyat Festivali ödülleri de sahiplerini buldu. "Sezai Karakoç'un Düşünce Ufukları" eseriyle Mehmet Erdoğan'a, "Sabah Yıldızı" eseriyle Mustafa Kirenci'ye, "Dirilişin Yapıtaşları" eseriyle Dr. Münire Kevser Baş'a, "Çağdaş Mesnevinin Peşinde" eseriyle Dr. Gökhan Tunç'a çeşitli ödüller verildi.

Karakoç'un Türk İslam Düşünce Tarihi'nin en önemli ve en etkili yazarlardan biri olduğunu dile getiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Sezai Karakoç, Türk İslam düşünce tarihinin en önemli en etkili ve karizmatik insanlarından biri çünkü çok yönlü bir insan bir yönü şiiriyle bir yönü felsefesiyle çok güçlü bir yönü düşünceleriyle çok güçlü bir insan. Öte yandan diriliş duygusuyla ve düşüncesiyle bütün dünyaya önerileri olan çok yönlü bir insan. Dolayısıyla karşımızda zamanın ruhunu çok iyi içselleştirmiş anlamış ama bunu edebi tarafıyla da şiirleriyle de aktarabilen güçlü bir şahsiyet. Dolayısıyla vefatının hemen ardından entelektüel yazarlarımız, düşünürlerimiz, edebiyatçılarımız onun yamacında bir festivalde bir araya gelmeye çok hevesli oldular. Sezai Karakoç bir Necip Fazıl gibi bir Nurettin Topçu gibi artık temel düşünürlerimizden klasik şahsiyetlerimizden biri olarak daha nice yıllar fikir dünyamıza ışık tutmaya devam edecek" diye konuştu.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise 7 gün boyunca dolu dolu bir festival gerçekleşeceğini söyledi. Bütün kültür dostlarının bu festivalden yararlanmasını istediğini ifade eden Keskin, "13.İstanbul Edebiyat Festivalimizi Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ve Sultanbeyli Belediyesi öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de desteğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde bugün itibariyle başlatmış olduk. 7 gün boyunca İstanbul'da bir rüzgar esecek. Bu rüzgar başta biz olmak üzere bütün kültür dostlarının faydalanmasını diliyoruz. Aynı zamanda da Sultanbeyli'de özellikle liselerimiz de şairlerimiz, yazarlarımız ve edebiyatçılarımızı gençlerimizle buluşturmuş olacağız. Böylelikle 7 gün dolu dolu bir festival gerçekleşmiş olacak" dedi.