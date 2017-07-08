Rize'nin İkizdere ilçesinde "13. İkizdere Dağ Horozu Şenliği" yapıldı.



Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İkizdere Kaymakamlığı ve İkizdere Belediyesi iş birliğinde düzenlenen şenlik, ilçenin Sivrikaya köyüne bağlı 2 bin 300 rakımlı Büyük Yayla'da gerçekleştirildi.



Şenliğe katılanlar, Türkiye'de sadece Doğu Karadeniz'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan dağ horozunu görebilmek için gece saat 04.00'de dürbün ve teleskopla gözlem yaptı.



Aralarında Vali Erdoğan Bektaş, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Semih Coşkun, Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmail Hocaoğlu, İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu'nun da bulunduğu katılımcılar, yaklaşık 2 saatlik beklemeye rağmen dağ horozunu göremedi.



Doğaseverler, daha sonra şenlik kapsamında fotosafari yapmak için yayla turuna çıktı.



"İkizdere Vadisi, Türkiye'nin önemli kuş göç yolları arasında"



Vali Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede varlığı bilinen dağ horozunu görmek için saat 02.30'da yola çıktıklarını söyledi.



Dağ horozunun kuluçka döneminde olduğunun tahmin edildiğini anlatan Bektaş, "Sanıyorum bu nedenle göremedik. İkizdere Vadisi Türkiye'nin önemli kuş göç yolları arasında yer alıyor. Kuzeyden gelen 100'den fazla tür, bu güzergahtan güneye iniyor ve yine aynı güzergahtan geri dönüyor." dedi.



Erdoğan Bektaş, bölgenin doğal turizm varlıklarının saymakla bitmeyecek kadar fazla olduğunu vurgulayarak, "Burada arayıp da bulamayacağınız bir şey yok." diye konuştu.



Kültür ve Turizm İl Müdürü Hocaoğlu ise dağ horozu gözlemciliğinin il turizminin önemli aktiviteleri arasında yer aldığını kaydetti.