14 gündür süren Köyceğiz yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Temmuz'da başlayan orman yangınından güzel haber geldi. 14 gündür süren yangınla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Köyceğiz yangını da kontrol altına alındı" dedi. Bucak yangınıyla ilgili de konuşan Pakdemirli, yangının etki alanının 300 hektar olduğunu söyleyerek yangınla ilgili 6 kişinin gözaltında olduğunu belirtti.