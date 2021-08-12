14 gündür süren Köyceğiz yangını kontrol altına alındı
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14 gündür süren Köyceğiz yangını kontrol altına alındı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Temmuz'da başlayan orman yangınından güzel haber geldi. 14 gündür süren yangınla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Köyceğiz yangını da kontrol altına alındı" dedi. Bucak yangınıyla ilgili de konuşan Pakdemirli, yangının etki alanının 300 hektar olduğunu söyleyerek yangınla ilgili 6 kişinin gözaltında olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, günlerdir süren orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı.

Muğla Köyceğiz'deki yangının kontrol altına alındığını söyleyen Pakdemirli, Bucak yangına ilişkin olarak 6 kişinin gözaltına alındığını, polis soruşturmasının sürdüğünü belirterek, "Burdur Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı" diye konuştu.

"BUCAK YANGINININ ETKİ ALANI 300 HEKTAR"

Bucak yangınına ilişkin bilgi veren Pakdemirli, "Batı ve güneybatı cephesi kontrol altında gözüküyor. Yangının etki alanı 300 hektar gözüküyor" ifadesini kullandı.

14 gündür süren Köyceğiz yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bucak Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da konuştu: (1)
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da konuştu: (1)
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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