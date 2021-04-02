13. Bölge Erzurum Eczacı Odası verdiği sözü tuttu
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13. Bölge Erzurum Eczacı Odası verdiği sözü tuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
13. Bölge Erzurum Eczacı Odası verdiği sözü tuttu

13.Bölge Erzurum Eczacı Odası olarak seçim öncesi verdiği sözü yerine getirdi ve yönetim kurulu toplantılarını canlı olarak yayınlamaya başladı.

13.Bölge Erzurum Eczacı Odası olarak seçim öncesi verdiği sözü yerine getirdi ve yönetim kurulu toplantılarını canlı olarak yayınlamaya başladı.

13.Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar, Buradaki amaçlarının şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılığı sağlamak olduğunu söyledi.

Uçar şöyle devam etti: "Göreve gelirsek yönetim kurulu toplantılarını canlı yayınlayacağız ve seçtiğiniz yöneticiler sizin için ve meslek için yönetim kurulu toplantısında neler konuşuyor ne kararlar alıyor diye. Toplantı esnasında chat yoluyla gündeme alınmasını istediğiniz veya görüşülüp karara bağlanmasını istediğiniz konu olursa bize yazın veya söyleyin hemen cevaplayacağız demiştik. Buradaki amacımız şeffaflık,hesap verebilirlik ve katılımcılıktı. Bugün ilkini yaptık ve yönetim kurulu toplantısını zoom üzerinden tüm üyelerimizin önünde yaptık." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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