13 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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13 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

13.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 13.12.2020 06:46
13 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

13 Aralık 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig

00:00 Özel Röportaj

01:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:30 Sanal Direktör

02:30 Maç Saati

03:45 Maç Saati

04:00 Süper Lig

04:15 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:45 Özel Röportaj

06:00 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

06:15 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:00 Gamer

08:45 Özel Röportaj

09:15 Maç Saati

09:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:30 Süper Lig

11:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Süper Lig

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Sanal Direktör

13:00 Taraftar

13:00 Maç Başlıyor

13:30 BB Erzurumspor - Gençlerbirliği

14:00 Futbolun Şehirleri

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 BB Erzurumspor - Gençlerbirliği

15:00 Süper Lig

15:30 Maç Sonu

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 HK Kayserispor - Trabzonspor

16:00 Taraftar

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 HK Kayserispor - Trabzonspor

17:00 beIN Teknik

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 A. Alanyaspor - Beşiktaş

19:45 Süper Lig

20:00 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

20:00 A. Alanyaspor - Beşiktaş

20:45 Devre Arası

21:00 beIN Manşet

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Gamer

23:00 Taraftar

Kaynak: InterSinema.com

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