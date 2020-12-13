13 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
13 Aralık 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Süper Lig
00:00 Özel Röportaj
01:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:30 Sanal Direktör
02:30 Maç Saati
03:45 Maç Saati
04:00 Süper Lig
04:15 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:45 Özel Röportaj
06:00 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
06:15 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:00 Gamer
08:45 Özel Röportaj
09:15 Maç Saati
09:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:30 Süper Lig
11:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Süper Lig
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Sanal Direktör
13:00 Taraftar
13:00 Maç Başlıyor
13:30 BB Erzurumspor - Gençlerbirliği
14:00 Futbolun Şehirleri
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 BB Erzurumspor - Gençlerbirliği
15:00 Süper Lig
15:30 Maç Sonu
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 HK Kayserispor - Trabzonspor
16:00 Taraftar
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Süper Lig
17:00 HK Kayserispor - Trabzonspor
17:00 beIN Teknik
17:45 Devre Arası
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 A. Alanyaspor - Beşiktaş
19:45 Süper Lig
20:00 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
20:00 A. Alanyaspor - Beşiktaş
20:45 Devre Arası
21:00 beIN Manşet
21:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:00 Gamer
23:00 Taraftar
Kaynak: InterSinema.com