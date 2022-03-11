13 aracın karıştığı trafik kazalarında yollar 1 saatin sonunda açıldı - Haberler

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13 aracın karıştığı trafik kazalarında yollar 1 saatin sonunda açıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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13 aracın karıştığı trafik kazalarında yollar 1 saatin sonunda açıldı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kar sebebiyle buzlanan yolda kayan 13 araç kazaya karıştı.

13 aracın karıştığı trafik kazalarında yollar 1 saatin sonunda açıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kar sebebiyle buzlanan yolda kayan 13 araç kazaya karıştı. İstanbul ve Ankara istikametinde toplam 5 ayrı noktada meydana gelen kazada yollar yaklaşık 1 saat sonra açılabildi.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu İstanbul ve Ankara istikametlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar sebebiyle buzlanan yolda direksiyon hakimiyeti kaybeden 13 araç sürücüsü kazaya karıştı. İstanbul ve Ankara istikametinde toplam 5 noktada meydana gelen kazada yollar trafiğe kapandı. Kazayı gören araç sürücüleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının olmadığı kazada, yollar yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından açıldı. Karayolları ekipleri, daha fazla kazanın önüne geçmek için tuzlama çalışması başlattı.

13 aracın karıştığı trafik kazalarında yollar 1 saatin sonunda açıldı

13 aracın karıştığı trafik kazalarında yollar 1 saatin sonunda açıldı

13 aracın karıştığı trafik kazalarında yollar 1 saatin sonunda açıldı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - 3. Sayfa

Kocaeli, Tragger, Körfez, kar, 3. Sayfa, Haberler

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