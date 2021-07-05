126 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

126 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

126 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, park halindeki otomobilin camını kırıp, çanta içerisindeki 7 bin lirayı alarak kayıplara karışan Y.A., jandarma ekipleri tarafından 126 saat kamera kaydı izlenerek yakalandı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, park halindeki otomobilin camını kırıp, çanta içerisindeki 7 bin lirayı alarak kayıplara karışan Y.A., jandarma ekipleri tarafından 126 saat kamera kaydı izlenerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Olay, 11 Haziran tarihinde saat 07.00 sıralarında Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi'nde park halindeki 48 JY 773 plakalı otomobilin sahibi Turgay İçöz, aracının yanına geldiğinde camının kırıldığını ve çanta içerisinde bulunan 7 bin lirasının çalındığını gördü. İçöz'ün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Üzümlü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 126 saatlik kamera kayıtları titizlikle inceledi ve olayı gerçekleştiren şüphelinin Y.A., olduğunu tespit etti.

Jandarma görevlilerince Faralya Mahallesi'ndeki boş bir inşaata düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Y.A., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Zeki Müren Şeyma Subaşı Burak Özçivit İbrahim Selim
Spor Ali Koç Aziz Yıldırım Mostafa Mohamed Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
126 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 23:32:35. #1.14#

title