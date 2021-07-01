123 yaşına giren Ayşe nineye sürpriz doğum günü
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123 yaşına giren Ayşe nineye sürpriz doğum günü

123 yaşına giren Ayşe nineye sürpriz doğum günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da yaşayan ve kimliğine göre 1 Temmuz'da 123 yaşına giren Ayşe Kılınç için İlkadım Belediyesi sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

Samsun'da yaşayan ve kimliğine göre 1 Temmuz'da 123 yaşına giren Ayşe Kılınç için İlkadım Belediyesi sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

İlkadım ilçesinde yaşayan Ayşe Kılınç'ın kimliğini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Kılınç'ın kimliğinde doğum tarihi "01 Temmuz 1898" yazıyor. Buna göre 123 yaşına giren Ayşe nine için İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi ekipleri bir pasta yaptırdı. Ekipler, evinde ziyaret ettikleri Ayşe ninenin doğum gününü kutladı.

Komşusu Hava Yener, her zaman Ayşe Kılınç'ın yanında olduğunu belirterek, "15-20 senedir yanındayım. Üst kat komşuyum. Ayşe teyze ile ilgileniyorum. Beraber yiyoruz, içiyoruz. Bazen ihtiyaçları oluyor. Herhangi bir yardımı olursa belediyemiz yardımını esirgemesin. Çok iyi biri. Anlatılmaz. Çocuklarım da 'Ayşe nine' diyorlar. Ben buraya taşındığımda oğlum 2 yaşındaydı, şimdi 22 yaşında. Askere gitti, yeni geldi" dedi.

Ayşe nine, kendisine doğum günü sürprizi yapan İlkadım Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - SAMSUN

123 yaşına giren Ayşe nineye sürpriz doğum günü
123 yaşına giren Ayşe nineye sürpriz doğum günü
123 yaşına giren Ayşe nineye sürpriz doğum günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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