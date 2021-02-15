120 güvercin türünün nesli tehlikede, 17'si yok oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

120 güvercin türünün nesli tehlikede, 17'si yok oldu

15.02.2021 08:05 | Son Güncelleme: 15.02.2021 08:09
120 güvercin türünün nesli tehlikede, 17'si yok oldu

ABD Utah ve Koç Üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, dünyadaki 352 güvercin türünden 120'sinin soyunun tehlikede olduğunu, en az 17 güvercin türünün soyunun tükendiğini açıkladı.

ABD Utah ve Koç Üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, dünyadaki 352 güvercin türünden 120'sinin soyunun tehlikede olduğunu, en az 17 güvercin türünün soyunun tükendiğini açıkladı. Prof. Dr. Şekercioğlu, nüfusu hızla azalan üveyik güvercininin soyunun küresel çapta tehlikede olduğunu, Türkiye'de ise avının serbest olduğuna dikkat çekti.

Ekolog, ornitolog ve doğa koruma bilimci Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, dünyadaki doğal 8.7 milyon canlı türünün soyu hızla tükenirken, insanların çoğunun hızla yok olan bu doğal türlerle ilgilenmediğini, enerji ve vakitlerinin çoğunu insanlığın uzantısı olan evcil hayvanlara harcadığını kaydetti. Avustralya'da ABD'den geldiği düşünülerek salgın riski nedeniyle öldürülmesi gündeme gelen Joe isimli evcil güvercin olayından örnek veren Prof. Dr. Şekercioğlu, "Bir evcil güvercin için dünya ayağa kalktı. Ama dünyadaki 352 güvercin türünden 120'sinin soyunun tehlikede olduğunu ve bilinen en az 17 güvercin türünün soyunun tükendiğini kaç kişi biliyor?" dedi.

100-150 GRAMLIK KUŞ NEDEN AVLANIRNational Geographic ve Getty'de profesyonel doğa fotoğrafçısı da olan Prof. Dr. Şekercioğlu, güvercingillerin, avcılık ve doğal alanların, özellikle tropik ormanların yok edilmesi yüzünden soyu en fazla tehlikede olan kuş ailelerinden olduğuna dikkat çekti. Dünyada nüfusu yüzde 78 azalan ve ülkemizde de hızla azalan üveyik güvercininin soyunun küresel çapta tehlikede olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şekercioğlu, "Ama bizde avı serbest. AB avını yasakladı. 500 bin ruhsatlı avcı, birkaç milyon da kaçak avcı var. 100-150 gramlık, soyu tehlikede güzelim kuş neden avlanır?" diye tepki gösterdi.ÜVEYİK TÜRÜ TEHLİKEDEÜlkemizde insanların bunun için ayağa kalkması gerektiğini belirten Prof. Dr. Şekercioğlu, "Ama biz soyu tehlikede güvercinlerimizi avlatırken, dünyanın birçok ülkesinde en yaygın kuşlardan biri olan bir evcil güvercinin derdine düştük. Tek bir hayvan basına yansıyınca herkes duygusal tepki verip ayağa kalkıyor ama dünya çapında milyarlarca yaban hayvanı doğal ortamlarından yok olurken, ülkemizde yabani güvercin türümüz, soyu tehlikedeki üveyik türü yasal olarak avlanırken çok az kişinin sesi çıkıyor" ifadelerini kullandı.SOY TÜKENME KRİZİOdak noktanın, dünyanın 4.5 milyar yıllık tarihinde sadece altıncısı gerçekleşen ve bu kez insanlığın yol açtığı canlıların soy tükenme krizi olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şekercioğlu, şunları söyledi:

"Her sene milyarlarcasını yok ettiğimiz milyonlarca yabani türün yok olmaması için doğal alanları korumalı, istilacı türlerin önüne geçmeli, iklim değişikliğini durdurmalı ve yabani hayvanların avlanması ve doğadan toplanmasına son vermeliyiz."


120 güvercin türünün nesli tehlikede, 17'si yok oldu
120 güvercin türünün nesli tehlikede, 17'si yok oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özder Aleyna Tilki Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 120 güvercin türünün nesli tehlikede, 17'si yok oldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 08:13:17. #1.14#
title