12 Yıl Önce Teyze Kızlarının Öldürülmesi

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da okula gitmek için evden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki Büşra Karabacak ile kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın cinayetine ilişkin açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Müştekilerin avukatı İbrahim Erenci'nin, geçen yıl İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nden alınan DNA raporlarını soruşturma dosyasına sunması üzerine, savcılık dosyayı yeniden gözden geçirerek iddianame hazırladı. İddianame, Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, Tuğçe Yıldırım'ın annesi Ayşe ve babası Yüksel Yıldırım, Büşra Karabacak'ın annesi Hanife ve babası Mustafa Karabacak ile avukat İbrahim Erenci ve yakınları katıldı.

Tutuksuz sanıklar Seyhan Y, Ayhan Y, Yeliz E, Ahmet Ç. ve Doğan D. ise duruşma salonuna gelmedi.

Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan sanık Ahmet Ç. üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Avukat İbrahim Erenci de sanıkların suçlu olduklarını iddia ederek, tutuklanmalarını talep etti.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Şubat 2019'a erteledi.

"Bir tülbentin üzerinden gerçeğe bakmaya çalışmışlar"

Erenci, mahkeme öncesi adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabacak ile Yıldırım'ın tırnakları arasında bulunan DNA örnekleriyle mağdurların örneklerinin ayrıştırılmadığını iddia etti.

Tuğçe ve Büşra'nın DNA'larının adli tıp literatüründe ifade edildiği gibi birbirlerinin üzerine aktığını vurgulayan Erenci, "Bunlar ayıklanmamış, ayıklanmadığı için de bir tülbentin üzerinden gerçeğe bakmaya çalışmışlar, net görememişler. Değerlendirme hatası bu noktadadır. Yani yeni bir kan örneği, DNA örneği alınmamıştır. Yapılan hatalı değerlendirme neticesinde bu şahıslar bugüne kadar ellerini kollarını sallayarak gezdikleri gibi tutuklandıktan sonra da 5. İhtisas Dairesinin 'Bizim raporumuz doğrudur' şeklindeki beyanı salıverilmelerine neden olmuştur. Biz bu çelişkinin de giderilmesi için yine Adli Tıp Kurumuna başvurduk. Adli Tıp İhtisas Kurulu da bize 'Verdiğimiz ilk rapor doğrudur' cevabını verdi." diye konuştu.

Tuğçe'nin annesi Ayşe Yıldırım dda verilen rapora en başından beri inanmadığını belirterek, "DNA testi çocuklarda çıkıyor. Doku var ama katil yok. Ayrıca rapor çocuğun birinin ölüm nedenini veremiyor. Nasıl veremez? Vermediği için ben bunların verdiği rapora zaten inanmadım, yine de inanmıyorum." ifadesini kullandı.

Olay

Savaştepe ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde oturan ve 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan teyze kızları Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın cesetleri 44 gün sonra Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde poşete sarılı olarak bulunmuştu.

Karabacak ile Yıldırım'ı öldürdükleri şüphesiyle 11 yıl aradan sonra Seyhan Y, Ayhan Y, Yeliz E, Ahmet Ç. İzmir'de 8 Eylül 2017'de gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 21 Ekim 2017'de çocukların tırnak arasından alınan DNA örneklerinin uyuşmaması üzerine de tahliye edilmişlerdi.