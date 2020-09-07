12 yaşındaki kıza istismarda bulunan sözde tarikat şeyhi Fatih Nurullah'a destek veren biri var
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12 yaşındaki kıza istismarda bulunan sözde tarikat şeyhi Fatih Nurullah'a destek veren biri var

12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan ve 55 yıla kadar hapsi istenen Uşşaki Tarikatı şeyhi Fatih Nurullah'ın müridi olduğunu belirten bir kişi sosyal medyadan destek paylaşımları yapıyor.

07.09.2020 09:18 | Son Güncelleme: 07.09.2020 09:33

Uşşaki Tarikatı şeyhi Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklanmasının ardından, kendisini 'şeyhin müridi' olarak tanıtan bir hesabın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan ve bu kişinin hükümeti töhmet altında bıraktığını belirten Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Bu bir açık ihbardır, 'Abdulkerim Erdinç' hesabının arkasındaki şahıs bulunmalı" çağrısında bulundu.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısındaki ilgili kısım;

12 yaşındaki kız çocuğunu alçakça istismar eden Fatih Nurullah adlı adama alenen destek veren biri çıktı Twitter'da.

Twitter'da kullandığı isim "Abdülkadir Erdinç".

Adam resmen istismarcıya destek veriyor. Hükümeti töhmet altında bırakacak iddialar ortaya atıyor. Yapılan istismara dini kılıflar uyduruyor.

Bu adam eğer gerçekten müritse...

Derhal yakalanıp "Küçük bir kız çocuğunun istismarına yancılık yapmak" suçundan işleme tabi tutulmalı.

Hukukta böyle bir suç yoksa...

O zaman "Suçu ve suçluyu övmek" ya da "Dini değerleri aşağılamak" suçları devreye sokulmalı.

Bu adamı bulun: Mürit mi, kışkırtıcı mı

Eğer bu sahte bir hesapsa...

Bu hesabın arkasındaki şahıs ya da şahıslar derhal bulunmalı.

FETÖ'cü müdürler, yoksa başka bir provokasyon odağı mıdırlar, ortaya çıkarılmalı.

Buraya kadar yazdıklarımın tümünün "bir açık ihbar" olarak değerlendirilmesini talep ediyorum.

12 yaşındaki kıza istismarda bulunan sözde tarikat şeyhi Fatih Nurullah'a destek veren biri var
Haber Yorumları (1)
FY: BU DİYOYA BABASINA SADECE OPUSTUK SARILDIK BİŞEY YAPMADIM. BABASIDA ESTAGFURULLAH EFENDIM DİYOR. HAY SENIN BEYNINI. . !NASIL BABASIN LAN BIT YAVRUSU
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