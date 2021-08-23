12. sınıflar ne zaman açılacak 2021? Liseler ne zaman açılacak? 9, 10, 11 ve 12'inci sınıflar yüz yüze mi?

Son Dakika: Liseler ne zaman açılacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Liseye yeni başlayan öğrenciler ve velileri okul telaşı sararken diğer kademelerdeki öğrenciler de okul hazırlıklarına başladı. Peki, 12. sınıflar ne zaman açılacak 2021? Liseler ne zaman açılacak? 9, 10, 11 ve 12'inci sınıflar yüz yüze mi?