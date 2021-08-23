12. sınıflar ne zaman açılacak 2021? Liseler ne zaman açılacak? 9, 10, 11 ve 12'inci sınıflar yüz yüze mi?
Son Dakika: Liseler ne zaman açılacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Liseye yeni başlayan öğrenciler ve velileri okul telaşı sararken diğer kademelerdeki öğrenciler de okul hazırlıklarına başladı. Peki, 12. sınıflar ne zaman açılacak 2021? Liseler ne zaman açılacak? 9, 10, 11 ve 12'inci sınıflar yüz yüze mi?
Son Dakika: Yaz tatilinin bitmesine kısa bir süre kala liselerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. LGS tercih sürecinin tamamlanmasıyla okullarda eğitimin yüz yüze mi yoksa online olarak mı devam edeceği araştırılıyor. 2021-2022 Eğitim Yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Peki, Liseler ne zaman açılıyor? 2021-2022 Eğitim Yılı ne zaman başlıyor? Okullar yüz yüze mi açılacak? 12. sınıflar ne zaman açılacak 2021? Liseler ne zaman açılacak? 9, 10, 11 ve 12'inci sınıflar yüz yüze mi? İşte detaylar haberimizde...
12. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK? LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.