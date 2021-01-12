12 Ocak Salı Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu!

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 12 Ocak 2021 Salı günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç? 12 Ocak Salı dünyada koronavirüsten kaç kişi öldü?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 12 Ocak Salı koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

12 OCAK SALI DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

12 Ocak 2021 Salı günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı (hasta sayısı) 91.491.578kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

12 OCAK SALI 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 10 ülke aşağıdaki gibidir. Dünya Koronavirüs tablosu! 12 Ocak Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

TÜM TABLOYA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

12 Ocak Salı günü dünya genelinde Covid-19 'dan 1.957.196vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +4.662 'dir.

12 OCAK SALI DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +169.455yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

12 Ocak Salı Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Ölüm sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu!

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 65.466.745

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı: 24.067.637

Durumu kritik hasta sayısı : 109.431