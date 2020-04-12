12 Nisan 2020 Star Yayın Akışı 12 Nisan 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:22 Güzel Köylü 01:30 Kiralık Aşk 03:30 Tülin Şahin ile Moda 03:30 Kiralık Aşk 04:30 Erkenci Kuş 05:20 Güzel Köylü 07:30 Çilek Kokusu 09:45 Boşver Arkadaş 10:00 Ruhun Doysun 11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 11:00 Burcu ile Hafta Sonu 12:00 Tülin Şahin ile Moda 12:45 Kiralık Aşk 13:00 Jet Sosyete 14:30 Kiralık Aşk 15:45 Erkenci Kuş 16:30 Erkenci Kuş 18:45 Star Haber 20:00 Madagaskar Penguenleri 20:00 Ufak Tefek Cinayetler 21:45 Madagaskar Penguenleri 22:45 Güzel Köylü 23:30 Güzel Köylü Kaynak: InterSinema.com