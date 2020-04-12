12 Nisan 2020 Show Yayın Akışı 12 Nisan 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 01:15 Gizli Gerçekler 01:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 03:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 04:15 Aşk Laftan Anlamaz 04:47 Yeni Gelin 05:30 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Aşk Laftan Anlamaz 08:15 Hayat Güzeldir 10:00 Cumartesi Sürprizi 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Beyoğlu Güzeli 13:00 Canım Kardeşim 15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 21:45 Gerzek Şaban 23:45 11 Eylül Kaynak: InterSinema.com