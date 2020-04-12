12 Nisan 2020 Show Yayın Akışı
12 Nisan 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
12.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 12.04.2020 06:45
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
01:15 Gizli Gerçekler
01:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
03:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
04:15 Aşk Laftan Anlamaz
04:47 Yeni Gelin
05:30 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Beyoğlu Güzeli
13:00 Canım Kardeşim
15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
21:45 Gerzek Şaban
23:45 11 Eylül
Kaynak: InterSinema.com