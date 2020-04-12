12 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı 12 Nisan 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi 00:40 Esra Erol'da 02:40 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi 03:35 Seviyor Sevmiyor 04:50 Seviyor Sevmiyor 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Windstorm 3 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 11:15 Dizi TV 12:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 12:25 Bir Zamanlar Çukurova 15:45 Bir Zamanlar Çukurova 16:20 Kardeş Payı 18:00 Kardeş Payı 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 20:00 Moana 22:00 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı Kaynak: InterSinema.com