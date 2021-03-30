2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
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2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'da geçtiğimiz günlerde sulama kenarında bulunan ve içinde inorganik madde olduğu tespit edilen tüp 2'si polis 12 kişiyi hastanelik etmişti. Haberleri gören bir hayvan yetiştiricisi ekiplere giderek aynı tüpten 15 gün önce bir tane bulduğunu merak edip ahırına getirdiğini belirtti. Bulunan yeni tüpün içinin boş olduğu belirlendi.

Pamukova ilçesi Yenice ve Cumhuriyet mahallelerinden geçmekte olan sulama kanalı kenarında 28 Mart Pazar günü meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, mahallelerden geçmekte olan sulama kanalı kenarına uçucu inorganik bileşenlerin bulunduğu tüpler bırakıldı.

12 VATANDAŞ HASTANELİK OLDU

Bölgede yaşayan 10 kişi bulantı ve kusma şikayetleri ile ilçe hastanesine başvurdu. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye giden 2 poliste gazdan etkilenerek hastaneye başvurdu. 2'si polis toplam 12 kişiyi hastanelik eden olay sonrasında bölgeye AFAD KBRN ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce yapılan incelemelerde tüp içerisinde uçucu inorganik bileşenler bulunduğu karışım gaz tespit edildi. Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan 12 kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

15 GÜN ÖNCE BULMUŞ

Pamukova ilçesinde 2'si polis toplamda 12 kişiyi etkileyen ve içerisinde kimyasal madde bulunduğu iddia edilen tüplerden bir tane daha bulundu. Cumhuriyet Mahallesi Muharrem Çoğal Sokağına yaklaşık 300 metre mesafede bir ağılda bulunan tüpü, hayvan yetiştiricisi Ü.K.'nin yaklaşık 15 gün önce dere kenarında bularak ağıla getirdiği ve haberleri izledikten sonra polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

TÜPLER ÇALINMIŞ OLABİLİR

Bölgeye giden ekiplerin yaptıkları inceleme neticesinde tüpün boş olduğu belirlendi. Yapılan geniş çaplı incelemelerin ardından tüplerin Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (SASKİ) ait olabileceği ve çalınmış olabileceği üzerinde duruluyor. Tüplerin SASKİ'ye ait olup olmadığı ise gerçekleşen sayım sonrasında ortaya çıkacak.

GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Kanaldaki balık ve kurbağa ölümleri sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gelerek, sudan numune almıştı. Olaya ilişkin ise M.Y. ve A.Y. isimli 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gazdan etkilendikleri için hastanedeki tedavileri sonrasında gözaltına alınan şüpheliler savcılıkta alınan ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken tedavileri tamamlanan diğer 10 kişide hastaneden taburcu edildi.

Sakarya'da kanal kenarına atılan tüpten sızan zehirli gaz, 2'si polis 12 kişiyi hastanelik etti
Sakarya'da kanal kenarına atılan tüpten sızan zehirli gaz, 2'si polis 12 kişiyi hastanelik etti
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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