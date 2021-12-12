12 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı
12 Aralık 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Gecesi
03:30 Gençlerbirliği - Altaş Denizlispor
05:10 Özel Dosya
05:20 Spor Kitaplığı
05:25 Takvim Yaprakları
05:30 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:30 Euro 2020
08:55 Takvim Yaprakları
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 FIFA Magazin
10:00 Spor Bülteni
10:55 Özel Dosya
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Ankara Keçiörengücü - Royal Hastanesi Bandırmaspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Tuzlaspor A.Ş. - Nasadoge Menemenspor
18:00 Spor Haftasonu
18:55 Bursaspor - Manisa Futbol Kulübü
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Bursaspor - Manisa Futbol Kulübü
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
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