12 Aralık 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 12 Aralık Pazar Resmi Gazete'de yayımlandı! 31687 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 12 Aralık Pazar 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Aralık Pazar günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12 Aralık 2021 RESMİ GAZETE OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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