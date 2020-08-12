12 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı
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12 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı

12 Ağustos 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

12 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı
12.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 12.08.2020 07:35

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

03:55 Aramızda Kalsın

05:40 Kara Sevda

07:00 İki Aile

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:45 Star Haber

20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

20:00 Suikastçı

22:15 Arkadaşım Hoşgeldin

22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

Kaynak: InterSinema.com

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