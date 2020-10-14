12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu
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12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu

14.10.2020 11:21 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:34

Konya'da şiddet gördüğünü düşündüğü kadına yardım etmek isterken bir kişinin ölümüne neden olan Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay ceza aldı. Karardan önce son sözü sorulan Kadir Şeker "Üzgünüm" dedi.

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şeker hakkında Cumhuriyet savcısı geçen duruşmada verdiği mütalaasında iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek, 'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesini talep etti.

SON SAVUNMASI ALINDI

4'üncü kez hakim karşısına çıkan Kadir Şeker, ilk kez salonda hazır bulundu. Tarafların aileleri ve avukatları da salonda yerlerini aldı. Duruşmada mahkeme heyetinin, avukatların mütalaaya yönelik savunmaları ile Şeker'in son savunmasını alınıp karar açıklandı.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş ve çifti ayırmak için yanlarına gitmişti. İkili arasındaki tartışmayı engellemek için yanlarına giden Şeker, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti.

12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 'Üzgünüm' oldu

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Haber Yorumları (1)
TUBAGÜMÜŞ: cok üüzldüm yazık olmus kadır kardesıme. rabbım tez vakıtte kurtarsın. zulme engel olsan ayrı dert olmasan ayrı dert tuh pısı pısıne gıttı cocukya
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