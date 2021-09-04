116 yaşında korona virüsü yendi
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116 yaşında korona virüsü yendi

İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot - Haberler | Sağlık

116 yaşında korona virüsü yendi Asırlık çınar virüse karşı yaşam mücadelesini kazandı İbrahim Karatay: "Belki ikinci aşısı da yapılsaydı daha iyi atlatabilirdi" Koronavirüse yakalandıktan bir süre sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 116 yaşındaki Ayşe Karatay, yoğun...

116 yaşında korona virüsü yendi

Asırlık çınar virüse karşı yaşam mücadelesini kazandı

İbrahim Karatay:

"Belki ikinci aşısı da yapılsaydı daha iyi atlatabilirdi"

ESKİŞEHİR - Koronavirüse yakalandıktan bir süre sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 116 yaşındaki Ayşe Karatay, yoğun bakım tedavisinin ardından virüsü yenerek servise gönderildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşayan akrabalarını ziyarete gittikten sonra koronavirüse yakalanan 8 çocuk annesi 116 yaşındaki Ayşe Karatay, virüsle mücadele kapsamında tedavi altına alındı. Emirdağ'da 1 hafta yoğun bakımda kalan Karatay, çocuklarının başvurusunun ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Şehir hastanesinde de yaklaşık 2 hafta tedavi gören asırlık çınar, 3 haftalık yoğun bakım sürecinin sonunda koronavirüsten kurtuldu. Yoğun bakımdan çıkarılan 116 yaşındaki hastanın, ilerleyen yaşı ve hastalık sonrası meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle hastanenin servisinde bir süre daha kalacağı öğrenildi. Hastanın oğlu İbrahim Karatay (60), annesine 1 doz Sinovac aşısı yaptırdıklarına dikkat çekerek, herkesi 2 doz aşı olmaya davet etti.

"Annem bunu atlattığı için çok mutluyum"

Annesinin virüsü atlatarak iyileşmeye başlamasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren İbrahim Karatay, "Annem 116 yaşında ve Covid-19'a yakalandı. 3 haftadır yoğun bakımdaydı ancak atlattığını öğrendim. Artık normal servise çıkacak. Sıhhati şu anda çok iyi, daha iyiye gidiyor. 1 doz Sinovac aşısı yaptırmıştı, 2'nci aşıyı yaptırmadı. Hastalığı kaptıktan sonra önce Emirdağ'da yattı daha sonra Şehir Hastanesi'ne geldik. Burada bakımları daha iyi oldu. Çok memnunuz, annem iyiye gidiyor. Annem bunu atlattığı için çok mutluyum. İnşallah Allah daha da uzun ömürler verir. Belki ikinci aşısı da yapılsaydı daha iyi atlatabilirdi. Ben 2 doz aşımı oldum. Şimdi 3'üncüyü de olmayı düşünüyorum. Yurt dışından gelen arkadaşlar çok fazla ve aşı olmayanların hepsi de yoğun bakımda. Aşı olanlar ise ayakta atlatıyor" şeklinde konuştu.

116 yaşında korona virüsü yendi
116 yaşında korona virüsü yendi
116 yaşında korona virüsü yendi
116 yaşında korona virüsü yendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot

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