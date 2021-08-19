112 istasyonuna sopalı saldırı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

112 istasyonuna sopalı saldırı kamerada

112 istasyonuna sopalı saldırı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel

AMASYA'da 5 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun camını sopayla kıran Ahmet K. (37) gözaltına alındı.

AMASYA'da 5 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun camını sopayla kıran Ahmet K. (37) gözaltına alındı. Şüphelinin saldırı anı cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, 10 Ağustos'ta öğle saatlerinde Nergis Mahallesi'ndeki 5 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Ahmet K., bilinmeyen nedenle istasyon binası dışında sağlık personeline hakaret etti. Sağlık görevlileri olup biteni anlamaya çalışırken, Ahmet K., elindeki sopayla istasyonun camını kırdı. Sağlık ekipleri de istasyona girerek durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheli Ahmet K.'yi gözaltına aldı. Sorguya alınan şüphelinin 3 farklı suçtan kaydı bulunduğu ve alkolün etkisiyle ne yaptığını hatırlamadığını söylediği belirtildi. İfadesi alınan şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. O anlara ait, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler de ortaya çıktı. Görüntüde, Ahmet K.'nin elindeki sopayla istasyon camına vurması, içerideki sağlık görevlilerinin de sakinleştirmek istediği görülüyor.


112 istasyonuna sopalı saldırı kamerada
112 istasyonuna sopalı saldırı kamerada
112 istasyonuna sopalı saldırı kamerada
112 istasyonuna sopalı saldırı kamerada
112 istasyonuna sopalı saldırı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara

Son dakika haber | Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 47 kişi öldü
Son dakika haber | Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 47 kişi öldü
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi yakalandı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Şimşek Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Berkay Ebru Şallı Hande Yener İrem Derici
Spor Gervinho Mert Günok Ozan Tufan Burak Elmas Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
112 istasyonuna sopalı saldırı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 14:22:04. #1.16#

title