112 çağrı merkezine gelen çağrılar pes dedirtiyor: Bir şikayetim yok ama neden olmasın

Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız çağrılar duyanlara 'bu kadarı da olmaz' dedirtiyor. Vatandaşların acil ihtiyaçlarına karşılık vermek için telefon bekleyen çağrı merkezi çalışanları duydukları karşısında kulaklarına inanamıyor. Arayanlar arasında "Abla saat kaç?" diyen de var, "Şikayetim yok ama neden olmasın" diyen de.

İçişleri Bakanlığınca acil çağrı numaralarının tek bir numarada toplanması için 2015'te başlatılan çalışmalar kapsamında Osmaniye'de 27 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi yeni binasında hizmete girdi. Bu kapsamda 27 Ocak - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında çağrı merkezine toplam da 212 bin 727 çağrı düşerken 164 bin 519'u çalışanlar tarafından asılsız çağrı olarak karşılandı.

"ÇAĞRILARIN BİR ÇOĞU ASILSIZ"

Çağrıların yüzde 77,32'nin asılsız olduğunu ifade eden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, "Tüm acil çağrıları 11 Mart tarihinden itibaren 112'de birleştirdik. 27 Ocak 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında Osmaniye'de toplam 212 bin 727 çağrı düşmüştür. Bu çağrıların 48 bin 208'i asıl çağrı 164 bin 519'u ise asılsız çağrıdır. Üç aylık dönem içerisinde asıl çağrı oranımız yüzde 22,68 iken asılsız çağrı oranımız ise yüzde 77,32'dir. Tabi vatandaşlarımız asılsız çağrılarda bizi aradıklarında bize ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bize ulaşmaları engellenmektedir. Gereksiz yere bir kişi aradığında ihtiyacı olan bir kişi aradığında konsolda bekletilmektedir. Çağrı karşılama ölümünde 6 arkadaşımız görevli aynı anda 6 kişiye hizmet verilirken 7'nci kişi aradığında konsolda telesekreter tarafından bekletilmektedir" diye konuştu.

"AŞK ACISI ÇEKİYORUM DOKTORU BAĞLAR MISINIZ?"

Çağrı merkezine düşen asılsız çağrılara örnekler veren Arık, "Telefonumun çalışıp çalışmadığını test etmek için aradım. Şikâyetim yok ama neden olmasın. Abla saat kaç. Abla doktoru bağlar mısınız, aşk acısı çekiyorum. Maskesiz dolaşırsam koronavirüsün bana bulaşma oranı yüzde kaçtır. Çocuğumun emziğini kaybettim, gidip emzik alabilir miyim? gibi asılsız çağrılarla karşılaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı