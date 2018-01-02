110 Bin Liralık Ziynet Eşyasının Bulunduğu Kasayı Kilime Sarıp Götürdüler

Gaziantep'te hırsızlar girdikleri evde 110 bin TL'lik ziynet eşyasının bulunduğu para kasasını kilime sarıp götürdü. Hırsızların peşine düşen polis ekipleri bir eve düzenledikleri operasyonda şahısları, kasayı açmaya çalışırken suçüstü yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Çakmak Mahallesi Yeni Sokak'ta 75 yaşındaki Emine Yıldız'ın oturduğu eve dün gece hırsız girdi. Kapıyı zorlayarak girdikleri evde bulunan ve içerisinde toplamda 110 bin TL'lik ziynet eşyası olan para kasasını kilime saran hırsızlar, izlerini kaybettirdi. Evde inceleme yapan polis ekipleri, bu sabah saatlerinde şahısların izine ulaştı. Polis, şahısların Şahinbey ilçesi Karayılan Mahallesi Beyazevler Geçidi'nde Ömer K'ya ait evde bulunduğunu belirledi.



Kasayı açarken yakalandılar



Polis ekipleri, eve düzenledikleri operasyonla şahısları kıskıvrak yakaladı. İçeride arama yapan ekipler çalınan para kasasını evde bulurken, henüz açılamadığını belirledi. Zorlanan kasanın yanında açmak için kullanıldığı tahmin edilen eşyalar da ele geçirildi. Zanlılar kasayı çalmadıklarını söyleyerek kendilerini savundu.



Polis ekipleri, kasanın incelemenin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edileceğini belirtti. Zanlıların sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.



"Annem altınları vasiyeti yerine getirmek için saklıyordu"



Kasanın sahibi Emine Yıldız'ın kızı Fatma Yıldız, çalınan kasada ziynet eşyaları bulunduğunu belirtti. 55 gün önce vefat eden babası Abdullah Yıldız'ın vasiyeti üzerine annesinin bu altınları sakladığını anlatan Fatma Yıldız, "Babam vefat etmeden önce bu altınların torunun düğününde takılmasını vasiyet etti. Annem de vasiyeti yerine getirmek için bu altınları saklıyordu" dedi.



Fatma Yıldız, evde hiç bir eşyaya dokunulmadığını ve evin karıştırılmadığına dikkat çekerek, hırsızların kendi evlerinden alır gibi kasayı götürdüklerini söyledi. Yıldız, "Evde hiç bir dağınıklık, hiç bir karışıklık yok. Direk kasayı bulmuşlar ve götürmüşler. Sanki kendi evlerinden alır gibi kasayı almış, sarmalayıp götürmüşler" diye konuştu.



Para kasasının bulunmasının sevincini de yaşayan Fatma Yıldız, "Zaten annem, babamın vasiyetine sahip çıkamaması nedeniyle çok üzülmüş ve gözyaşı dökmüştü. Bu gözyaşlarının yerde kalmayacağını biliyordum" şeklinde konuştu.



Para kasasının bulunduğu müjdesi verilen anne Emine Yıldız ise "Çok şükür. Eşimin emaneti olan altınları, torunuma ulaştırabileceğim. Kocamın vasiyetini yerine getireceğim" ifadelerini kullandı.



Hırsızlık olayını ilk fark eden torun Süleyman Yıldız da sadece evin kapısının zorlandığını, evden kasa haricinde hiç bir eşyanın alınmadığını kaydetti. - GAZİANTEP