11 yıldır kayıp olan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Gaziantep'te 11 yıldır kendisinden haber alınamayan Leyla Ganigülü'nün öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Haziran 2010'da çıktığı evine bir daha evine dönmeyen 41 yaşındaki Leyla Ganigülü'ye ulaşmak için özel ekip kurdu.

7 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takibin ardından 7 şüpheli belirlendi. Adreslerinde gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Leyla Ganigülü'nün öldürüldüğü anlaşıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan M.N.A 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı