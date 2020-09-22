11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan polis memuru tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan polis memuru tutuklandı

ABD'nin Connecticut eyaletinde, 11 yaşındaki kız çocuğu aile dostları olan polis memurunun cinsel istismarına maruz kaldı. Polis memuru, görevinden alındıktan sonra tutuklandı.

11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan polis memuru tutuklandı
22.09.2020 20:24 | Son Güncelleme: 22.09.2020 20:34

Amerika'nın Bridgeport şehrinde yaşayan 52 yaşındaki polis memuru Ivan Delgado, aile dostlarının 11 yaşındaki kızına cinsel istismardan tutuklandı.

Olayın ortaya çıkmasından sonra polis tarafından psikiyatrist uzman gözetiminde ifadesi alınan kız çocuğu, Delgado'nun daha önce kendisine defalarca dokunarak taciz ettiğini söyledi.

YATAK ODASINA GÖTÜRMÜŞ

11 yaşındaki kız, polis memuru Delgado'nun evinde oldukları bir sırada şahsın kendisini yatak odasına götürüp çok güzel olduğunu söyledikten sonra cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

250 BİN DOLAR KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Küçük kızın olayı annesine anlatmasından ardından polis tarafından evinde gözaltına alınan Delgado, hakkında cinsel taciz iddiaları kabul etmedi. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Delgado, 250 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Delgado'nun, Bridgeport Polis Departmanı'ndaki görevinden alındığı açıklandı.

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Volkan Bozkır Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Şeyma Subaşı Nebahat Çehre
Spor Babel Falcao Tisserand Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan polis memuru tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 20:33:54. #1.14#
title