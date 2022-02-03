11 yaşındaki erkek çocuğun, 14 yaşındaki erkek çocuğu tarafından istismar edildiği iddiası

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de aynı mahallede bulunan 11 yaşındaki erkek arkadaşına cinsel istismar uyguladığı iddia edilen 14 yaşındaki çocuk yargılanmaya başlandı.

Olay, 2021 yılının yaz aylarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz 11 yaşında olan erkek çocuğu Y.İ.A., aynı mahalledeki arkadaşı 14 yaşındaki F.K. tarafından defalarca cinsel istismara uğradı. Y.İ.A.'nın durumu annesine anlatması üzerine, aile polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine ifadesi alınan F.K., adliyeye sevk edildi. Elde edilen raporlar dahilinde de tutuklanarak Ankara'da bulunan ıslah evine gönderildi.

Hakkında "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan dava açılan F.K.'nın Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya taraf avukatları, mağdur Y.İ.A.'nın annesi S.A. katılırken, tutuklu sanık F.K. tutuklu bulunduğu ıslah evinden ses ve görüntü bilişim sistemi SEGBİS ile katıldı. Mağdur Y.İ.A. ise bir psikolog eşliğinde AGO'dan (Adli Görüşme Odaları) duruşmaya bağlandı. İddiaları yalanlayan F.K., "Y.İ.A. ile aynı mahallede oturduğumuz için birbirimizi tanırız. 2021 yılının yaz aylarında Y.İ.A. ile arkadaşlığımız başladı, beraber apartmanın önünde bulunan çardakta oynardık. Y.İ.A. ile çardak dışında oynadığımız bir kapalı alan bulunmamaktadır. Kendisine cinsel bir eylemde bulunmuş değilim, suçlamaları kabul etmiyorum. Bizim maddi durumumuz iyi olduğu için onların ise maddi durumu kötü olduğu için böyle bir iftira attığını düşünüyorum. Ben lise 2'nci sınıfa gidiyorum, okuluma devam etmek istiyorum. Tahliye ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

"Pişik olduğunu düşündüm ancak olay farklıymış"

Olayla ilgili bildiklerini anlatan mağdur Y.İ.A.'nın annesi S.A., "F.K.'nın ailesini tanırım ancak birbirimize gidip gelmeyiz. F.K. bir keresinde bizim eve geldi. Oğlum Y.İ.A. bir gün benden telefon almamı istedi. Ben de küçük olduğu için şu an kendisine almayacağımı ancak ileride tablet alacağımı söyledim. O da bunun üzerine bana, F.K.'nin evine gittiğini ve odasında çeşit çeşit ürünler olduğunu söyledi. Ben de kendisine kızarak benden habersiz bir daha gitmemesini söyledim. Daha sonra oğlum Y.İ.A., F.K.'nın kendisine kamelya ve evin balkonunda bulunan yerde taciz ettiğini söyledi. Bunları bana anlatmadan birkaç gün önce de makatının acıdığını söyledi. Yaz olduğu için pişik olduğunu düşündüm ancak olay farklıymış" diye konuştu.

"Defalarca istismarda bulunu"

F.K.'nin bodrumda, evde, çardakta defalarca cinsel istismarda bulunduğunu ileri süren 11 yaşındaki Y.İ.A., bu olayı annesine anlatması ile durumun gün yüzüne çıktığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın telefonunun incelenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa