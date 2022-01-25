11 yaşındaki Ali Erdem, matematikte dünya birincisi oldu

OSMANİYE'de Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi 5'inci sınıf öğrencisi Ali Erdem Akkuş, katıldığı Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda 5 ve 6'ncı sınıf kategoride İngilizce yöneltilen 15 sorunun tamamını cevaplayarak dünya birincisi oldu. 39 ülkeden 10 bin 979 öğrencinin katıldığı yarışmada dünya şampiyonu olan Akkuş, "Çok mutluyum" dedi.

Dünya çapında online olarak düzenlenen Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması, her yıl 6 kez olmak üzere 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 ve 11-12'nci sınıflar kategorilerinde yapılıyor. Bu yıl yarışmaya Osmaniye'den 5-6'ncı sınıf kategorisinde katılan Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi 5'inci sınıf öğrencisi Ali Erdem Akkuş, İngilizce 15 soruyu doğru cevaplayarak 39 ülkeden 10 bin 979 öğrenciyi geride bırakıp, dünya birincisi oldu.

Anne Aslıhan Akkuş ise Ali Erdem'in çok düzenli çalışan bir öğrenci olduğunu belirterek, "Uluslararası bir sınavda başarı elde etmesiyle bizi fazlasıyla gururlandırdı. Bu süreçte düzenli çalıştığı için çok sıkıntı yaşamadı. Günlük düzenli çözmesi gereken soruları kendisi ayarladı ve öğretmenimizin rehberliği sayesinde soruları çözdü. Aşırı fazla bir yükleme yapmadı. Düzenli çalıştı yalnızca. Kitabını okudu, yapması gerekeni yaptı, oyununu da oynadı. Çok şükür gururlandırdı hepimizi. Hepimiz çok mutluyuz. Kendisi nerede mutlu olacaksa, nasıl kendini iyi hissedecekse, mutlu olabileceği hayrını göreceği bir meslek seçmesini isterim" diye konuştu.