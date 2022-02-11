11 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı
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11 Şubat 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
04:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:50 Spor Toto 1. Lig Özetler
05:20 İngiltere Premier Lig Özetler
05:50 Spor Takvimi
05:55 Olimpik Branşlar
05:58 İstiklal Marşı
06:00 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Alp Disiplini
08:10 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:55 Olimpik Branşlar
10:00 Spor Manşet
11:00 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Sürat Pateni
12:55 Spor Takvimi
13:55 Olimpik Branşlar
14:00 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Kısa Mesafe Sürat Pateni
15:50 Spor Takvimi
15:55 Altınordu - Gençlerbirliği
18:00 Spor Merkezi
18:55 Yılport Samsunspor - Bursaspor
21:00 Başlama Vuruşu
23:30 İleri Üçlü