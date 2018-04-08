11. Sekapark Lale Festivali - Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 11. Sekapark Lale Festivali düzenlendi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Sekapark'taki yarışmanın ödül töreninde yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin halkın ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet üreten, onlara bu hizmeti götüren önemli kuruluşlar olduğunu belirterek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de halkın ihtiyaç duyduğu bu alanlardaki faaliyetlerini en üst düzeyde yerine getirdiğini söyledi.

Kocaeli'nin çok değerli bir sanayi şehri olduğunu vurgulayan Aksoy, kentteki sanayi kuruluşlarının çevreye duyarlı, halkın gündelik hayatına zarar vermeden faaliyetlerine devam etmelerinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Vali Aksoy, kalkınma anlayışının sürdürülebilirlik anlayışı içerisinde yürütülmesinin her şeyin üzerinde olduğunu dile getirerek, "Kocaeli de bu anlamda geçmişte yaşadığı çevre sorunlarını önemli ölçüde bitirmiş ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı içerisinde çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Büyükşehir Belediyemizin çevreyle ilgili önemli altyapı çalışmalarıyla Kocaeli'de çevreyle ilişkili sorunlar hemen hemen bitmiş durumdadır." diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da ömrü uzun olmayan en güzel çiçeklerden biri lalenin birliğin, sevginin, estetiğin, güzelliğin, dik ve onurlu oluşun en güzel sembolü olduğunu ifade etti.

Lalenin Türk kültür ve edebiyatında çok önemli bir yeri olduğuna dikkati çeken Karaosmanoğlu, "Medeniyet tarihimizde Orta Asya'dan beri her sevilen eserde lale motifinin olduğunu görüyoruz. Lale aynı zamanda baharı tam anlamıyla müjdeleyen en güzel çiçeklerden biridir." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz her yıl 1 milyon ağaç dikmek"

Karaosmanoğlu, 15 yıl önce göreve geldiklerinde kentin durumunun insanların güzelliğini yansıtan bir durumda olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir misafirimiz gelse sahilde çay içebileceğimiz mekanlarımız yoktu. Artık çevre açısından yollarımızla, kavşaklarımızla, sahillerimizle, parklarımızla Türkiye'ye modeliz. İstanbul sınırından Yalova sınırına kadar İzmit Körfezi'nin etrafında tertemiz, pırıl pırıl çiçekler, kumsallar, 5 yıldızlı otel, mavi bayraklı plajlarımız var Allah'a şükür."

Yeşil alan ve ağaçlandırma işlerini bizzat takip ettiğine dikkati çeken Karaosmanoğlu, şunları söyledi:

"1 metre kare boş toprak varsa 'Oraya bir ağaç dikeceğiz.' diyorum. Arkadaşlar bir ağacı keserken korkarlar, mutlaka bana sormaları gerekir. Çöp yakma tesisi yapacağız biz şimdi. İnsanlar çıkıyor şov yapıyor, 'Efendim işte 5 bin tane ağaç katledilecekmiş.' Öyle bir şey yok da kardeşim. Biz 5 tane ağacı bir yerden alırsak onu da mecbur kaldığımız için alırız ama 5 ağaç aldıysak 5 bin ağaç dikeriz. Hedefimiz her yıl 1 milyon ağaç dikmek. Sadece toprakla buluşturmak yetmiyor bir de ona çocuk gibi bakmak gerekiyor."

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren yetiştiricilere ödülleri Vali Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram tarafından takdim edildi.

En güzel laleyi yetiştiren Musa Çelik 4 bin, ikinci Paşa Dolu 3 bin, üçüncü Yeter Gök 2 bin, dördüncü Seda Taşkan bin liralık ödülün sahibi oldu. Ayrıca yarışmada 100 kişiye de iki yüzer liralık mansiyon ödülü dağıtıldı.