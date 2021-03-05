11 şehit törenle Ankara'ya uğurlandı
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11 şehit törenle Ankara'ya uğurlandı

05.03.2021 20:18 | Son Güncelleme: 05.03.2021 20:26

11 şehit törenle Ankara'ya uğurlandı Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen aralarında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 askerin naaşı, törenle Elazığ'dan Ankara'ya uğurlandı.

11 şehit törenle Ankara'ya uğurlandı

ELAZIĞ - Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen aralarında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 askerin naaşı, törenle Elazığ'dan Ankara'ya uğurlandı.

Dün öğle saatlerinde Bingöl'den kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece Köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında düştü. Meydana gelen olayda Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 askeri personel şehit oldu, 2'si yaralandı. Yaralı askerlerin tedavisi devam ederken, şehitlerin naaşı tamamlanan işlemlerin ardından sabaha karşı Elazığ'a getirilerek Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Tören için hazırlıkların tamamlanmasının ardından hastane morgundan alınan şehitlerin naaşı Elazığ'da havaalanına götürülerek tören düzenlendi. Törende şehitler Korgeneral Osman Erbaş, Albay Şentürk Aydınyer, Topçu Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Gökhan Uysal, Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek ve Uzman Çavuş Tolga Demirci için saygı duruşunda bulunularak, öz geçmişleri okundu. Daha sonra İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edildi. Dua sonrasında şehitlerin naaşları uçaklara alınarak devlet töreni için Ankara'ya gönderildi. O sırada şehitlerin aileleri ve törene katılanlar gözyaşlarını tutamadı.

Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ümit Dündar, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, diğer protokol üyeleri, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, emniyet personeli, şehitlerin aileleri ile yakınları katıldı.

11 şehit törenle Ankara'ya uğurlandı
11 şehit törenle Ankara'ya uğurlandı
11 şehit törenle Ankara'ya uğurlandı
11 şehit törenle Ankara'ya uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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