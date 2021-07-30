11 personel aynı anda emekliye ayrıldı

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek emekli olan 11 personele plaket takdim etti.

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek emekli olan 11 personele plaket takdim etti.

Bayrakçı beraberinde birim müdürleri ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek emekli olan birim personellerine plaket verdi. Bayrakçı personelin birlik beraberlik ve paylaşıma daha da anlam kazandıran geçmiş Kurban Bayramını kutlayıp, Bilecik İl Özel İdaresine sağladıkları katkıdan dolayı emekli olan personeller Özkan Yağcı, Ahmet Aydın, Mustafa Ünlü, Ahmet Çotak, Yaşar Gül, Kenan Aslan, Abdullah Korkmaz, Bayram Uzunlar, Hayati Güven, İbrahim Çelik, Ali Geyik' e teşekkürlerini ileterek plaketlerini verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı