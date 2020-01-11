11 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı
11 Ocak 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Tutunamayanlar
03:00 Baba Can'dır
03:05 Aileler Yarışıyor
04:35 Ömür Dediğin
05:05 Ömür Dediğin
05:35 Küçük Hanımefendi
06:35 Beni Böyle Sev
07:05 Beni Böyle Sev
08:40 1'de Bugün
08:50 Tozkoparan
09:25 1'de Bugün
09:35 Tozkoparan
10:50 Tutunamayanlar
11:55 Benim Adım Melek
12:30 Benim Adım Melek
15:55 1'de Bugün
15:55 Vuslat
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim